С одной стороны цены на "евробляхи" достигли исторического минимума. С другой - выросли в полтора-два раза. А владельцы таких авто требуют продлить период их законного пребывания на наших дорогах. Сколько же сейчас стоят "евробляхи"?

Объективно, те, кто хотел легализовать свою "евробляху", уже сделали это во время льготного периода до 22 февраля (по официальным данным легализовано 140 тысяч авто из более чем 640 тысяч). А те, кто этого не сделал и до сих пор ездит на польских или литовских номерах, скорее всего и не собираются растаможивать свои авто.

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Одни рассчитывали доездить на них в каком-то такси сервисе, но недавно уже и Uber отказал таким водителям. Некоторые пытаются в срочном порядке продать европейские "коряги". Кто-то планирует сдать их на разборку, кто-то – в утиль по цене металлолома. А кто-то просто оставит своего "железного коня" пастись где-то в приграничной зоне. Но вопрос что делать с пол миллиона нерастаможенных авто весьма актуален.

Проигранная партия

Сегодняшний митинг "евробляхеров" возле здания ВР похож на желание разыграть игру по-новому. Сложно сказать, на что рассчитывают участники митинга. На то, что ВР, которой угрожает распустить новый президент, сделает, так сказать дембельский аккорд и амнистирует "евробляхи"? Или на то, что у нового Президента другой взгляд на налоговую политику по отношению к автомобилям и стоимость растаможки не должна быть выше стоимости самого авто?

В любом случае, здесь скорее всего собрались люди, которые не собираются легализовать свои автомобили по действующим ставкам. А теперь – просто пытаются продлить срок их использования, чтобы, так сказать, добить и выжать все до последней копейки. И, кажется, опять пытаются сделать дураками, как тех, кто уже легализовал свой автомобиль во время льготного периода до 22 февраля и уплатили в бюджет 13 млрд. гривен (эти средства пошли на выплату надбавок пенсионерам перед президентскими выборами).

Мы уже рассказывали о ценах на подержанные автомобили. Это было как раз накануне окончания льготного периода растаможки "евроблях" 22 февраля. На этот раз мы решили сделать замер накануне новой даты – 23 мая. Буквально через неделю заканчивается время, когда нарушители сроков пребывания на временном и транзитном ввозе еще могут использовать свои авто без финансовых последствий. Но уже после 24 мая, их могут начать отлавливать и ставить на штрафплощадки. А тех, кто находился за рулем – штрафовать. Сумма штрафа – до 170 тысяч гривен.

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Можно смело констатировать, что цены на "евробляхи" упали до исторического минимума. Первое же объявление, которое попалось, – это Peugeot 307 2002 года за $ 100. Автомобиль не растаможен, но, как сообщает его владелец, заводится. За "соточку" американских денег предлагается и нерастаможенный Fiat Brava 2001 года. А нерастаможенный Mercedes-Benz C220 2002 года предлагают за $ 150. Правда, как оказалось, $ 150 – это только цена капота, который, как и остальной автомобиль находится в Польше. По другим запчастям прайс надо уточнять. Этот "Мерс" – наглядный пример того, как владельцы "евроблях" пытаются хотя бы частично вернуть уплаченные за них деньги. Что вполне понятно.

Почему же такие авто не сдают как металлолом, например? Или на разборку, где раньше можно было заработать не $ 100, а, как рассказывают, от $ 300 до $ 600.

Интересно, что за тот же Peugeot 307 2002 года теоретически можно получить $ 797. Такую сумму, как среднюю цену показывает калькулятор на одном из сайтов по выкупу авто на разборку. Но, видимо, это "замануха", и при реальной продаже появится куча причин, по которым средняя цена сильно упадет.

Легально сдать нерастаможенное авто на разборку не так просто. Владельцы разборок перед тем, как купить подобный автомобиль проверяют, кто и когда его завез, не в розыске ли оно, снято ли с учета. Ведь если у них найдут просроченную "жесть", то вполне могут повесить на владельца разборки оплату всех платежей и штрафов за него. Но следует учитывать что почти все "разборы" нелегальные, поэтому словосочетание "легально сдать нерастаможенное авто на разборку" имеет очень мало общего с реальностью.

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Сейчас предложение таких авто без документов превышает спрос. Не случайно на некоторых сайтах по Автовыкуп, сразу пишут, что "Еврономера не покупаем". Хотя, есть и сайты, на которых, наоборот, хозяевам "евроблях" обещают золотые горы по самым высоким ценам. Только почему-то украинские владельцы авто за $ 100 не сдают туда свои машины, а выставляют их на сайтах по автопродажам.

Хотя, теоретически, даже сдать автомобиль на металлолом выгоднее, чем продавать его по $ 100. Цена тонны металла, а в автомобиле их около двух, – 5500-6000 грн за тонну. Плюс – отдельно продаются колеса, стекла, аудиосистема и т. д. Тем не менее, "евробляхи" пытаются продать по объявлению, потому что на них нет документов. А на металлолом официально принимают только машины, снятые с регистрации с актом выбраковки. Впрочем все индивидуально, сдать на металлолом можно что угодно.

Реальные цены

Чтобы получить картину реальных цен, мы сравненили цены на модели авто такого же возраста и марки, как и 3 месяца назад.

В январе нынешнего года в Украине можно было купить старый (хорошо старый) автомобиль за $ 400-500. В феврале, перед окончанием льготного периода растаможки, цены упали. Например, в феврале 2019 го по Volkswagen Caddy 2002 года с дизельным мотором 1,9 л. просили всего $ 200. За $ 300 предлагали Volkswagen Passat 1996 г не на ходу. За те же $ 300 и тоже не на ходу предлагали Renault Clio 2001 года после ДТП. За $ 300 можно было взять и дизельный Volkswagen Golf III 1994 г "на запчасти или целый" с рекордным пробегом 999 тыс. Км. Цены на нерастаможенные иномарки, которые ездят (как писали в объявлениях их владельцы) начинались минимум с $ 350. Это, например, бензиновый Volkswagen Golf III 1991 г. А нерастаможенных Renault Laguna 1999 г с пробегом "всего" 300 тыс. Км предлагалась за $ 399.

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За нерастаможенный VW Passat 1996 г, но на ходу, сегодня просят уже от $ 600, за Renault Clio 2001 г – $ 830, за VW Golf 1994 г – $ 360- $ 500, за Renault Laguna 1994 г – от $ 650, а некоторые даже – от $ 950.

Среди предложений 3-месячной давности и Audi A6 1997 г за $ 400 с пробегом 700 тыс., которая находилась в Польше. Сегодня за подобную машину хотят получить от $ 1000.

Парадокс, но сегодня, после окончания льготного периода, цены, по которым предлагают нерастаможенные авто, выросли в полтора – два раза, в сравнении с февралем.

Логически объяснить это явление накануне репрессивных мер к таким автомобилям нам не смог никто. Скорее всего это "наценка за риск", ведь нерастаможенные авто продают сегодня те люди, которые не хотят платить за их легализацию. Велика вероятность и того, что за первые месяцы легализации "евроблях" потенциальные покупатели разобрали лучшие и действительно еще живые авто, а остались только "висяки".

Напомним, что определить ставки растаможки можно за таможенным калькулятором.