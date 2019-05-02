Штраф за нарушение "транзита" 8500 грн может быть отменен, если "добровольный взнос" 8500 грн уплачено даже после наложения штрафа. Такое заключение столичного суда.

Таможня вынесла постановление от 29 августа 2018 года о наложении на гражданина штрафа по статье 470 Таможенного Кодекса в размере 8500 грн за нарушение сроков пребывания автомобиля на территории Украины в режиме “Транзит”.

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Через несколько месяцев, а именно 14 января 2019 года, гражданин совершил таможенное оформление указанного автомобиля и оплатил 8500 грн "добровольного взноса" на основании пункте 9-3 раздела XXI Таможенного кодекса.

При этом, гражданин обжаловал незаконность постановления таможни от 29 августа 2018 года о наложении штрафа в размере 8500 грн в Днепровский районный суд Киева.

Обращаем внимание, что в данном случае "добровольный взнос" было выплачено через несколько месяцев после наложения штрафа!

Днепровский районный суд Киева рассматривая иск отметил, что согласно ч.1 ст. 58 Конституции, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

На основании норм ч.1 ст. 58 Конституции решением от 18.03.2019 суд сделал вывод, что гражданин освобождается от административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 470, и отменил постановление таможни о наложении штрафа.

Таким образом, граждане, получившие штраф таможни за нарушение сроков пребывания авто в режиме транзита по ст. 470 Таможенного кодекса и оплатившие при этом добровольный взнос, имеют право на защиту в судебном порядке.

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