Штраф за порушення "транзиту" 8 500 грн. може бути скасований, якщо "добровільний внесок" 8 500 грн. сплачено навіть після накладення штрафу. Такий висновок столичного суду.

Митниця винесла постанову від 29 серпня 2018 року про накладення на громадянина штрафу за статтею 470 Митного Кодексу у розмірі 8500 грн. за порушення строків перебування автомобіля на території України в режимі “Транзит”.

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Через декілька місяців, а саме 14 січня 2019 року, громадянин здійснив митне оформлення зазначеного автомобіля та сплатив 8500 грн. “добровільного внеску” на підставі пункті 9-3 розділу XXI Митного кодексу.

При цьому, громадянин оскаржив незаконність постанови митниці від 29 серпня 2018 року про накладення штрафу в розмірі 8500 грн. до Дніпровського районного суду м. Києва.

Звертаємо увагу, що у даному випадку “добровільний внесок” було сплачено через декілька місяців після накладення штрафу!

Дніпровський районний суд м. Києва розглядаючи позов наголосив, що згідно ч.1 ст. 58 Конституції, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

На підставі норм ч.1 ст. 58 Конституції рішенням від 18.03.2019 суд зробив висновок, що громадянин звільняється від адміністративної відповідальності, передбаченої ч.3 ст.470, та скасував постанову митниці про накладення штрафу.

Таким чином, громадяни, які отримали штраф митниці за порушення строків перебування авто в режимі транзиту за ст.470 Митного кодексу та сплатили при цьому добровільний внесок, мають право на захист у судовому порядку.

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