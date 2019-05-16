З одного боку ціни на "євробляхи" досягли історичного мінімуму. З іншого - зросли в півтора-два рази. А власники таких авто вимагають продовжити період їх законного перебування на наших дорогах. Скільки ж зараз коштують "евробляхи"?

Об'єктивно, ті, хто хотів легалізувати свою "євробляху", вже зробили це під час пільгового періоду до 22 лютого (за офіційними даними легалізовано 140 тисяч авто з більш ніж 640 тисяч ввезених). А ті, хто цього не зробив і досі їздить на польських або литовських номерах, швидше за все і не збираються розмитнювати свої авто.

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Одні власники “євроблях” розраховували доїздити на них в якомусь таксі-сервісі, однак їм починають відмовляти. Деякі намагаються в терміновому порядку продати європейські "корчі". Хтось планує здати їх на розбирання, хтось - в утиль, за ціною металобрухту. А хтось просто залишить свого "залізного коня" пастися десь в прикордонній зоні. Але питання, що робити з пів мільйона нерозмитнених авто, вельми актуальне.

Програна партія

Сьогоднішній мітинг "євробляхерів" біля будівлі ВР схожий на бажання розіграти гру по-новому. Складно сказати, на що розраховують учасники мітингу. На те, що ВР, яку погрожує розпустити новий президент, зробить, так би мовити дембельський акорд і амністує "євробляхи"? Або на те, що у нового Президента інший погляд на податкову політику по відношенню до автомобілів і вартість розмитнення не повинна бути вищою за вартість самого авто?

У будь-якому випадку, тут швидше за все зібралися люди, які не збираються легалізувати свої автомобілі за діючими ставками. А тепер - просто намагаються продовжити термін їх використання, щоб, так би мовити, добити і вичавити все до останньої копійки. І, здається, знову намагаються зробити дурнями тих, хто вже легалізував свій автомобіль під час пільгового періоду до 22 лютого і сплатили до бюджету 13 млрд гривень (ці кошти пішли на виплату надбавок пенсіонам перед президентськими виборами).

Ми вже розповідали про ціни на старі автомобілі. Це було якраз напередодні закінчення пільгового періоду розмитнення "євроблях" 22 лютого. На цей раз ми вирішили зробити замір напередодні нової дати - 23 травня. Буквально через тиждень завершується час, коли порушники термінів перебування на тимчасовому і транзитному ввезенні ще можуть використовувати свої авто без фінансових наслідків. Але вже після 24 травня, їх можуть почати відловлювати і ставити на штрафмайданчики. А тих, хто перебував за кермом - штрафувати. Сумма штрафу – до 170 тисяч гривень.

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Можна сміливо констатувати, що ціни на "євробляхи" впали до історичного мінімуму. Перше ж оголошення, яке попалося, – це Peugeot 307 2002 року за $100. Автомобіль не розмитнений, але, як повідомляє його власник, заводиться. За "соточку" американських грошей пропонується і нерозмитнений Fiat Brava 2001 року. А нерозмитнений Mercedes-Benz C220 2002 року пропонують за $150. Правда, як виявилося, $ 150 - це тільки ціна капота, який, як і решта автомобіля, знаходиться в Польщі. За іншими запчастинах прайс треба уточнювати. Цей "Мерс" - наочний приклад того, як власники "євроблях" намагаються хоча б частково повернути сплачені за них гроші. Що цілком зрозуміло.

Чому ж такі авто не здають, як металобрухт, наприклад? Або на розбирання, де раніше можна було заробити не $ 100, а, як розповідають, від $ 300 до $ 600?

Цікаво, що за той же Peugeot 307 2002 року теоретично можна отримати $ 797. Таку суму, як середню ціну, показує калькулятор на одному з сайтів з викупу авто на розбирання. Але, мабуть, це "замануха", і при реальному продажу з'явиться купа причин, за якими середня ціна сильно впаде.

Легально здати нерозмитнене авто на розбирання не так просто. Власники розборок перед тим, як купити подібний автомобіль перевіряють, хто і коли його завіз, чи не в розшуку він, чи знятий чи з обліку. Адже якщо у них знайдуть прострочену "бляху", то цілком можуть повісити на власника розбирання оплату всіх платежів і штрафів за неї. Але слід враховувати, що майже всі "розбори" нелегальні, тому словосполучення "легально здати нерозмитнене авто на розбирання" має дуже мало спільного з реальністю.

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Зараз пропозиція таких авто без документів перевищує попит. Не випадково на деяких сайтах з автовикупу відразу пишуть, що "Єврономери не купуємо". Хоча, є і сайти, на яких, навпаки, господарям "євроблях" обіцяють золоті гори за найвищими цінами. Тільки чомусь українські власники авто за $ 100 не здають туди свої машини, а виставляють їх на сайтах з автопродажів.

Хоча, теоретично, навіть здати автомобіль на металобрухт вигідніше, ніж продавати його за $ 100. Ціна тонни металу, а в автомобілі їх близько двох, - 5500-6000 грн. за тонну. Плюс - окремо продаються колеса, скло, аудіосистема і т.д. Проте, "євробляхи" намагаються продати по оголошенню, тому що на них немає документів. А на металобрухт офіційно приймають тільки машини, зняті з реєстрації з актом вибракування. Втім, все індивідуально, здати на металобрухт можна що завгодно.

Реальні ціни

Щоб отримати картину реальних цін, ми порівняли ціни на моделі авто такого ж віку і марки, як і 3 місяці тому.

У січні нинішнього року в Україні можна було купити старий (добре старий) автомобіль за $ 400-500. У лютому, перед закінченням пільгового періоду розмитнення, ціни впали. Наприклад, в лютому 2019 го за Volkswagen Caddy 2002 року з дизельним мотором 1,9 л. просили всього $ 200. За $ 300 пропонували Volkswagen Passat 1996 р не на ходу. За ті ж $ 300 і теж не на ходу пропонували Renault Clio 2001 року після ДТП. За $ 300 можна було взяти і дизельний Volkswagen Golf III 1994 р "на запчастини або цілий" з рекордним пробігом 999 тис. Км. Ціни на нерозмитнені іномарки, які їздять (як писали в оголошеннях їх власники) починалися мінімум з $ 350. Це, наприклад, бензиновий Volkswagen Golf III 1991 г. А нерозмитнені Renault Laguna 1999 р з пробігом "всього" 300 тис. км пропонувалася за $ 399.

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За нерозмитнений VW Passat 1996 р, але на ходу, сьогодні просять вже від $ 600, за Renault Clio 2001 р – $ 830, VW Golf 1994 р - $ 360- $ 500, а за Renault Laguna 1994 р – від $ 650, а деякі навіть - від $ 950.

Була серед пропозицій 3-місячної давності і Audi A6 1997 р за $ 400 з пробігом 700 тис., яка перебувала в Польщі. Сьогодні за подібну машину виставили ціну $ 1000.

Парадокс, але сьогодні, після закінчення пільгового періоду, ціни, за якими пропонують нерозмитнені авто, виросли в півтора-два рази, в порівнянні з лютим.

Логічно пояснити це явище напередодні репресивних заходів до таких автомобілів нам не зміг ніхто. Швидше за все це "націнка за ризик", адже нерозмитнені авто продають сьогодні ті люди, які не хочуть платити за їх легалізацію. Велика ймовірність і того, що за перші місяці легалізації "євроблях" потенційні покупці розібрали кращі і дійсно ще “живі” авто, а залишилися тільки "висяки".

Нагадаємо, що визначити ставки розмитнення можна за митним калькулятором.