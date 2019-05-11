Найбільші оператори таксі відмовились від автомобілів на єврономерах.

З 9 травня оператор таксі-сервісу Uber, а з 24 травня 2019 року Bolt перестануть працювати з власниками автомобілів на єврономерах. Раніше про можливість відміни такої співпараці говорили у Uklon.

“Це стало стратегічно важливим рішенням. Ми впевнені в тому, що відмова від співпраці з водіями нерозмитнених автомобілів допоможе нам поліпшити сервіс і зробити його надійнішим”, ― коментує регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний.

Окрім того, в сервісу Bolt існують обмеження року випуску, марки, моделі, року реєстрації та зовнішнього вигляду транспортного засобу. Наприклад, у Києві з моменту запуску сервісу не допускалися до здійснення поїздок із Bolt автівки марки Daewoo Lanos.

Нововведення торкнеться не лише нових кермувальників. Під час оновлення документів (наприклад, страховки) уже зареєстрованих таксистів на "євробляхах" запит на реєстрацію у сервісі буде відхилятись. При цьому автомобілі, які зараз активні, зможуть продовжити поїздки. Тому відмова від "євроблях" буде поступовою.

Нагадаємо, що в травні у Києві з'являться марштутки Uber.