Крупнейшие операторы такси отказались от автомобилей на еврономерах.

С 9 мая оператор такси-сервиса Uber, а с 24 мая 2019 года Bolt перестанут работать с владельцами автомобилей на еврономерах. Ранее о возможной отмене такого сотрудничества говорили в Uklon.

"Это стало стратегически важным решением. Мы уверены в том, что отказ от сотрудничества с водителями нерастаможенных автомобилей поможет нам улучшить сервис и сделать его более надежным", – комментирует региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Кроме того, у сервиса Bolt существуют ограничения по году выпуска, марке, модели, году регистрации и внешнему виду транспортного средства. Например, в Киеве с момента запуска сервиса не допускались к поездкам Bolt машины марки Daewoo Lanos.

Нововведение коснется не только новых водителей. При обновлении документов (например, страховки) уже зарегистрированных таксистов на "евробляхах" запрос на регистрацию в сервисе будет отклоняться. При этом автомобили, которые сейчас активны, смогут продолжить поездки. Поэтому отказ от "евроблях" будет постепенным.

Напомним, что в мае в Киеве появятся марштутные такси Uber.