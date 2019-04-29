Для всіх власників так званих "євроблях" наступають нелегкі часи: незабаром поліція зможе вилучати автомобілі на іноземній реєстрації, а на водіїв чекають чималі штрафи.

Про це повідомив керівник територіального Сервісного центру Микола Рудик. Багато автовласників транспортних засобів на іноземних номерах, іншими словами, евробляхи, не встигли легалізувати свої машини до 22 лютого. В той день підійшов до кінця пільговий період розмитнення евроблях, потім довелося платити більш серйозну суму за задоволення зробити своєму авто українські номери. Зазначалося, що потік бажаючих провернути подібну ситуацію різко знизився.

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Незабаром власників євроблях будуть штрафувати і навіть вилучати автомобілі. Представники правоохоронних органів зможуть робити це вже починаючи з двадцять п’ятого травня. Саме тоді вступить в силу норма закону, яка це регламентує. Правда, у багатьох водіїв просто немає коштів для того, щоб легалізувати свої автомобілі, адже вартість розмитнення старих авто сягає 600% від їх вартості. Судячи з усього, такі машини будуть продані на розбори, або залишаться покриватися пилом у дворах.

"На сьогоднішній день навантаження вже не таке велика, як було місяць чи півтора тому", – пояснив Микола Рудик. Згідно з новим законом, власники євроблях не можуть передавати їх іншим, працювати в таксі, а за перевищення терміну перебування в країні їх чекає штраф або конфіскація автомобіля. Сума штрафу залежить від тривалості прострочення і коливається від 8,5 до 170 тисяч гривень.

Представники поліції зможуть зупиняти будь-який автомобіль на іноземній реєстрації для перевірки законності їх перебування в Україні. Буде зроблений автоматичний електронний обмін інформацією з митними органами, з прикордонною службою. У власників євроблях залишилося не так вже й багато варіантів. Або все ж легалізувати свій транспортний засіб, або позбутися від нього.

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