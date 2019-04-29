Для всех владельцев так называемых "евроблях" наступают нелегкие времена: вскоре полиция сможет изымать автомобили на иностранной регистрации, а водителей ждут большие штрафы.

Об этом сообщил руководитель территориального Сервисного центра Николай Рудик. Многие автовладельцы транспортных средств на иностранных номерах, другими словами, евроблях, не успели легализовать свои машины до 22 февраля. В тот день подошел к концу льготный период растаможивания евроблях, потом пришлось платить более серьезную сумму за удовольствие сделать своему авто украинские номера. Отмечалось, что поток желающих провернуть подобную ситуацию резко снизился.

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Вскоре владельцев евроблях будут штрафовать и даже изымать автомобили. Представители правоохранительных органов смогут сделать это уже начиная с двадцать пятого мая. Именно тогда вступит в силу норма закона, которая это регламентирует. Правда, у многих водителей просто нет средств для того, чтобы легализовать свои автомобили, так как стоимость растаможки старых авто достигает 600% от их стоимости. Судя по всему, такие машины будут проданы на разборы, или останутся покрываться пылью во дворах.

"На сегодняшний день нагрузка уже не такая большая, как было месяц или полтора назад", – пояснил Николай Рудик. Согласно новому закону, владельцы евроблях не могут передавать их другим, работать в такси, а за превышение срока пребывания в стране их ждет штраф или конфискация автомобиля. Сумма штрафа зависит от длительности просрочки и колеблется от 8,5 до 170 тысяч гривен.

Представители полиции смогут останавливать любой автомобиль на иностранной регистрации для проверки законности его пребывания в Украине. Будет сделан автоматический электронный обмен информацией с таможенными органами, пограничной службой. У владельцев евроблях осталось не так уж и много вариантов. Либо все же легализовать свое транспортное средство, либо избавиться от него.

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