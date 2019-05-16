Сегодня Верховная рада приняла правки к закону, которые откладывают применение драконовских штрафов за пользование авто на иностранной регистрации.

На заседании Комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады было единогласно принято решение о внесении в сессионный зал правки об отсрочке репрессий "евробляхеров". В сессионном зале Верховной Рады это решение было принято.

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Правки в законе, который касается растаможки авто, сроки введения штрафов за эксплуатацию автомобилей на иностранных номерах перенести на 90 дней. То есть в конечных положениях Закона цифры "180" заменить на "270". Таким образом, срок начала репрессий по "евроблям" должен быть продлен до 24 августа. Впрочем, налоговая льгота по 50% акциза продлена не будет.

За изменения в законе проголосовало 236 депутатов.

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