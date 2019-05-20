Закон вступит в силу после публикации в официальной прессе.

Принят Верховной Радой Закон №8371, который продолжает эксплуатацию автомобилей на иностранных номерах без штрафных санкций на 3 месяца, подписанный Президентом Украины. Об этом стало известно из информации на сайте Верховной Рады. Это один из последних законов, который успел подписать бывший Глава государства Петр Порошенко перед передачей власти Владимиру Зеленскому.

Согласно документу, срок вступления в силу Закона, предусматривающий серьезные штрафные санкции за пользование "евробляхами", переносится на 3 месяца. Санкции за эти нарушения будут введены 21 августа 2019 года.

Руководители ассоциации, которые выступают за легализацию таких авто, надеются, что к этому времени они смогут добиться снижения акцизов на растаможивание иностранных авто.

Напомним, как посчитать таможенные платежи для автомобилей.