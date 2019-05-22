Документ был опубликован в официальной прессе.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах", в котором включен пункт о продлении эксплуатации автомобилей на иностранных номерах без штрафных санкций на 3 месяца, вступил в силу. Об официальной публикации этого закона в "Правительственном курьере" и "Голосе Украины" и вступлении в силу с 22 мая 2019 года указано на сайте Верховной Рады.

Таким образом, штрафные санкции за передвижение по территории Украины на автомобилях с иностранной регистрации гражданами нашего государства вступят в силу 21 августа 2019 года. До этой даты полицейские не будут останавливать и штрафовать владельцев и водителей "евроблях".

Напомним, как посчитать таможенные платежи для импорта автомобилей.