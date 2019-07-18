Німецький автовиробник офіційно представив третю модель сімейства А-Клас від AMG: CLA 45 Shooting Brake.

Сімейство гарячих версій Mercedes-Benz A-Class поповнилось третьою моделлю AMG 45 – до хетчбека та 4-дверного купе приєднався стильний CLA 45 Shooting Brake.

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Створений за фірмовим рецептом шутінг-брейк має агресивний зовнішній вигляд, порівняно зі звичайною версією. CLA 45 SB отримав темну решітку радіатора Panamericana, новий обвіс і розширені колісні арки з новими легкосплавними дисками – 18-дюймовими у базовій комплектації і 19-дюймовими у випадку S-версії.

На передньому бампері з'явились додаткові закрилки, пороги отримали більш розвинену форму, а задній бампер обзавівся дифузором з чотирма патрубками випускної системи.

Фото: Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake 2020 / Daimler

Технічно універсал ідентичний хетчбеку і 4-дверному купе. CLA 45 Shooting Brake оснащується найпотужнішим 4-циліндровим ДВЗ для масових дорожніх автомобілів в історії світового автопрому. 2-літровий турбомотор продукує 387 к.с., а варіант S має віддачу у 421 к.с. В обох випадках мотор співпрацює з 8-ступінчастим роботом AMG SPEEDSHIFT.



Привід – повний, AMG Performance 4MATIC +. Він дозволяє перетворити шутінг-брейк на задньопривідний спорткар, вибравши особливий режим роботи. У ньому вся тяга буде йти на задню вісь з розподілом по кожному колесу в залежності від ситуації.

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