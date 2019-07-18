Немецкий автопроизводитель официально представил третью модель семейства А-класс от AMG: CLA 45 Shooting Brake.

Семейство горячих версий Mercedes-Benz A-Class пополнилось третьей моделью AMG 45 – к хэтчбеку и 4-дверному купе присоединился стильный CLA 45 Shooting Brake.

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Созданный по фирменному рецепту Шутинг-брейк имеет агрессивный внешний вид, по сравнению с обычной версией. CLA 45 SB получил темную решетку радиатора Panamericana, новый обвес и расширенные колесные арки с новыми легкосплавными дисками – 18-дюймовыми в базовой комплектации и 19-дюймовыми в случае S-версии.

На переднем бампере появились дополнительные закрылки, пороги получили более развитую форму, а задний бампер обзавелся диффузором с четырьмя патрубками выпускной системы.

Фото: Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake 2020 / Daimler

Технически универсал идентичен хэтчбеку и 4-дверному купе. CLA 45 Shooting Brake оснащается мощным 4-цилиндровым ДВС для самых массовых дорожных автомобилей в истории мирового автопрома. 2-литровый турбомотор производит 387 л.с., а вариант S имеет отдачу в 421 л.с. В обоих случаях мотор сотрудничает с 8-ступенчатым роботом AMG SPEEDSHIFT.

Привод – полный, AMG Performance 4MATIC +. Он позволяет превратить Шутинг-брейк на заднеприводный спорткар, выбрав особый режим работы. В нем вся тяга будет идти на заднюю ось с распределением по каждому колесу в зависимости от ситуации.

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