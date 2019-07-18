Популярний у всьому світі компактний седан зазнав серйозних стилістичних змін.

Пара зображень оновленої моделі потрапили в Інтернет з сертифікаційних органів Китаю, де седан відомий під назвою Verna.

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Незважаючи на низьку якість фотографій, вони дозволяють зробити висновок про зміни, які чекають на Verna та Accent. Схоже, новий “Акцент” стане більш схожим на останні Hyundai Elantra та інші новинки марки.

Інформації про майбутнє оновлення поки бракує. Відомо, що на китайському ринку оновлена ​​модель збереже 100-сильний мотор об'ємом 1,4 л. Не виключено, що модернізація обмежиться візуальними змінами та кількома новими функціями електроніки.

Фото: Hyundai Verna 2020 / Motor1

На китайському ринку оновлений Verna дебютує вже восени цього року, а рестайлінг Accent затримається до наступного.

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