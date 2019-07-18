Популярный во всем мире компактный седан получил серьезные стилистические изменения.

Пара изображений обновленной модели попали в Интернет из сертификационных органов Китая, где седан известен под названием Verna.

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Несмотря на низкое качество фотографий, они позволяют сделать вывод об изменениях, которые ждут Verna и Accent. Похоже, новый “Акцент” станет более похожим на последние Hyundai Elantra и другие новинки марки.

Информации о будущем обновлении пока мало. Известно, что на китайском рынке обновленная модель сохранит 100-сильный мотор объемом 1,4 л. Не исключено, что модернизация ограничится визуальными изменениями и несколькими новыми функциями электроники.

Фото: Hyundai Verna 2020 / Motor1

На китайском рынке обновленный Verna дебютирует уже осенью этого года, а рестайлинг Accent задержится до следующего.

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