Вариантов в ЗАЗ несколько: полноформатное производство машин, крупноузловая сборка или изготовление комплектующих для других автопредприятий.

Хозяйственный суд Запорожской области принял к рассмотрению заявление управляющего санацией ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" об утверждении мирового соглашения, заключенного между должником и кредиторами.

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У бывшего лидера отечественного автомобилестроения, которое находится на грани банкротства, появилась надежда на более менее светлое будущее. Напомним, что дело о банкротстве Запорожского автозавода было открыто 4 декабря 2018 года, а сама процедура, сроком на 6 месяцев, введена судом 11 апреля.

За прошедшие три месяца "Проминвестбанк" списал предприятию долг на 1,4 млрд грн, "Укрэксимбанк" уменьшил требования на сумму 139,7 млн грн – до 630,5 млн грн. И еще на аукционе за 168,1 млн грн была продана часть имущества завода – объекты нежилой недвижимости общей площадью 142,2 тыс м2, а также некоторое оборудование и устройства.

Впрочем, на ЗАЗ утверждают, что реализация плана по оздоровлению завода не предусматривает продажу имущества, которое задействовано в производственных циклах.

К перспективам восстановления производства предприятием легковых автомобилей эксперт аналитического центра AUTO.RIA Остап Новицкий относится скептически.

"Сейчас рынок новых авто достаточно слабоват, 70-80 тыс легковушек в год. Даже нынешний лидер отечественного автопрома, "Еврокар", выпускает около 500 автомобилей в месяц, что довольно мало для покрытия собственных расходов. Так что есть ли для ЗАЗ место на рынке, сказать сложно. Сейчас завод "Богдан" частично перешел на производство комплектующих. На такую продукцию спрос есть (подобных предприятий в Украине на сегодняшний день больше двадцати) – электропроводка, датчики, сиденья, и прочее, – рассказывает эксперт. – Что думает ЗАЗ – возвращаться к полноформатному производству авто, крупноузловой сборке или производить что-то для других заводов – это у них надо спросить ".

"Что касается будущего завода, то дальнейшие шаги зависят от воли государства, которая должна быть заинтересована сохранить и приумножить промышленный потенциал предприятия", – говорит пресс-секретарь Департамента маркетинговых коммуникаций "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко.

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В каком состоянии сейчас цеха, оборудование, персонал, есть ли средства на закупку материалов? Готово ли предприятие к работе?

- На данный момент цеха и оборудование основного производства легковых автомобилей законсервированы, главный производственный конвейер находится в спящем режиме. Конвейерное производство не запускается просто нажатием кнопки, а необходимо наличие определенного запаса технологических материалов и комплектующих. Поэтому завод сможет возобновить производство, если будут созданы соответствующие условия и появится минимальный объем заказа. Сейчас завод обладает правами на производство легковых автомобилей Lanos, Vida и Forza. А успешная реализация плана санации станет положительным сигналом для потенциальных партнеров, с которыми уже достигнуты договоренности, а также сделает возможным запуск новых проектов.

Каких, например?

- Сейчас в соответствии с производственным планом ведется производство новой модификации автобуса ЗАЗ А08. На заводе недавно были организованы дни открытых дверей, в рамках которых новинка была представлена представителям мэрий, областных администраций, клиентам коммерческого сектора. Предприятие готово производить и поставлять современные автобусы украинским городам, если предпочтение будет отдаваться отечественной технике. Кроме того, ведутся переговоры с Минским автомобильным заводом о сборке грузовых автомобилей-шасси МАЗ. Предполагается, что в перспективе производство будет частично локализовано.

"Меня смущает, что на ЗАЗ, рассказывая о собственных перспективах, все время говорят о воле государства. Слова "дальше надеемся на государственную поддержку" настораживают – в свое время эта поддержка вылилась автомобилистам в безальтернативный Lanos. И к чему все в итоге привело? ", – задает риторический вопрос Остап Новицкий.

Отметим, что с Минским автомобильным заводом ЗАЗ немного запаздывает – на заводе корпорации "Богдан" в Черкассах уже собираются грузовые автомобили "Богдан-МАЗ 63172". Правда, это армейские грузовики.

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