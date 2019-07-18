По-прежнему лидерство с большим отрывом сохраняет Киев и Киевская область.

Как уже сообщал AUTO-Consulting, продажи новых легковых автомобилей в Украине в первом полугодии выросли лишь на 1% по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 38,4 тыс. При этом лидерство с большим отрывом сохраняет Киев и Киевская область, на долю которых, как и годом ранее, пришлось более 40% продаж.

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Днепропетровская область, увеличив продаж на 6%, вышла на второе место по продажам легковых авто с долей 7,2%, оттеснив на третью позицию Харьковскую область, что сократила продажи на 4%. Также на 4% сократились продажи авто в Одесском регионе, но четвертую позицию в рейтинге продаж он сохраняет. Пятое место у Львовской области, несмотря на 5% падение продаж.

В целом Киев и область плюс еще четыре топ-региона фактически генерируют 2/3 всех продаж легковых авто в Украине.

Регионами-аутсайдерами продолжают оставаться Волынская, Луганская, Ровенская и Черновицкая области с долями 1% и меньше.

По темпам прироста продаж лидером первого полугодия стала Закарпатская область (+ 57%, что позволило увеличить долю с 1,5% до 2,4%). Достаточно активно росли в продажах Полтавская область (+12%), Николаевская и Черниговская области (по 11% прироста), Волынская (10%), Ивано-Франковская (8%) области.

В то же время Херсонская область стала "лидером" падения продаж авто – они снизились на 15% или на 110 авто. Продажи также существенно упали в Кировоградской (на 13%), Луганской (на 11%), Тернопольской (на 10%), Запорожской (на 5%) областях.

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