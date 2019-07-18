Як і раніше лідерство з великим відривом зберігає Київ і Київська область.

Як уже повідомляв AUTO-Consulting, продажі нових легкових автомобілів в Україні в першому півріччі виросли лише на 1% в порівнянні з тим же періодом 2018 року, до 38,4 тис., При цьому лідерство з великим відривом зберігає Київ і Київська область, на частку яких , як і роком раніше, довелося більше 40% продажів.

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Дніпропетровська область, збільшивши продажів на 6%, вийшла на друге місце по продажах легкових авто з часткою 7,2%, відтіснивши на третю позицію Харківську область, скоротила продажі на 4%. Також на 4% скоротилися продажі авто в Одеському регіоні, але четверту позицію в рейтингу продажів він зберігає. П'яте місце за Львівською областю, незважаючи на 5% -е падіння продажів.

В цілому Київ і область плюс ще чотири топ-регіону фактично генерують 2/3 всіх продажів легкових авто в Україні.

Регіонами-аутсайдерами продовжують залишатися Волинська, Луганська, Рівненська і Чернівецька області з частками 1% і менше.

За темпами приросту продажів лідером першого півріччя стала Закарпатська область (+ 57%, що дозволило збільшити частку з 1,5% до 2,4%). Досить активно росли в продажах Полтавська область (+ 12%), Миколаївська і Чернігівська області (по 11% приросту), Волинська (10%), Івано-Франківська (8%) області.

У той же час Херсонська область стала "лідером" падіння продажів авто - вони знизилися на 15% або на 110 авто. Продажі також істотно впали в Кіровоградській (на 13%), Луганській (на 11%), Тернопільській (на 10%), Запорізької (на 5%) областях.

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