Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що чинним законодавством не передбачена можливість скликати позачергове засідання Верховної Ради України.

Він пояснив, що може лише скликати "позачергову сесію" Верховної Ради, а скликання "позачергового пленарного засідання" законом не передбачене.

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"Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради України. Однак скликання такого засідання не передбачено Законом, адже Регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період МІЖ пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради України.

Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу Президента України позачергову сесію Верховної Ради України.

Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону", написав на своїй сторінці у FB голова українського парламенту.

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Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня, для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України" (№ 10462), який передбачає відтермінування штрафів ще на 90 днів (до кінця листопада 2019 року), вже зареєстровано у Верховній Раді. Це один з трьох законопроектів про які Президент згадав у своєму звернені.

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