У чеському місті Млада-Болеслав стартувало виробництво нової моделі Skoda - компактного міського кросовера Kamiq, який став третім за рахунком і найдоступнішим в лінійці SUV бренду, яка також включає моделі Kodiaq і Karoq.

Відзначимо, що Skoda інвестувала близько 100 млн євро у виробництво кросовера Kamiq в Млада-Болеславі. Наприклад, була адаптована складальна лінія і створені нові прес-форми. Щодня на цьому заводі буде збиратися близько 400 екземплярів Skoda Kamiq. Крім цієї моделі, тут також випускаються автомобілі Octavia, Fabia, Scala і Karoq.

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Skoda Kamiq - перший міський позашляховик Skoda. Він побудований на модульній платформі MQB і має довжину 4241 мм, ширину 1793 мм і висоту 1531 мм. Колісна база - 2651 мм. У порівнянні з іншими моделями він відрізняється збільшеним дорожнім просвітом і високою посадкою. Skoda Kamiq як міський кросовер розрахований в першу чергу на молоду аудиторію.

Ім'я нового чеського кросовера - Kamiq походить від мови інуїтів, що живуть в північній Канаді і Гренландії, і означає щось, що має власний унікальний характер. А ще те, що ідеально підходить.