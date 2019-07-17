В чешском городе Млада-Болеслав началось производство новой модели Skoda – компактного городского кроссовера Kamiq, который стал третьим по счету и самым доступным в линейке SUV бренда, которая также включает модели Kodiaq и Karoq.

Отметим, что Skoda инвестировала около 100 млн евро в производство кроссовера Kamiq в Млада-Болеславе. Например, была адаптирована сборочная линия и созданы новые пресс-формы. Ежедневно на этом заводе будет собираться около 400 экземпляров Skoda Kamiq. Кроме этой модели, здесь также выпускаются автомобили Octavia, Fabia, Scala и Karoq.

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Skoda Kamiq – первый городской внедорожник Skoda. Он построен на модульной платформе MQB и имеет длину 4241 мм, ширину 1793 мм и высоту 1531 мм. Колесная база – 2651 мм. По сравнению с другими моделями он отличается увеличенным дорожным просветом и высокой посадкой. Skoda Kamiq как городской кроссовер рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию.

Имя нового чешского кроссовера – Kamiq происходит от языка инуитов, живущих в северной Канаде и Гренландии, и означает то, что имеет собственный уникальный характер. А еще то, что идеально подходит.