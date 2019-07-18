Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что действующим законодательством не предусмотрена возможность созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Он объяснил, что может только созвать "внеочередную сессию" Верховной Рады, а созыв "внеочередного пленарного заседания" законом не предусмотрен.

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"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен Законом, так как Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период МЕЖДУ пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины.

Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию Президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины.

Обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо к Верховной Раде в соответствие с требованиями Закона", – написал на своей странице в FB глава украинского парламента.

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Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№10462), который предусматривает отсрочку штрафов еще на 90 дней (до конца ноября 2019 года), уже зарегистрирован в Верховной Раде. Это один из трех законопроектов, о которых Президент упомянул в своем обращении.

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