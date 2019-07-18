Варіантів у ЗАЗ кілька: повноформатне виробництво машин, крупновузлове складання або виготовлення комплектуючих для інших автопідприємств.

Господарський суд Запорізької області прийняв до розгляду заяву керуючого санацією ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" про затвердження мирової угоди, укладеної між боржником і кредиторами.

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У колишнього лідера вітчизняного автомобілебудування, яке перебуває на межі банкрутства, з'явилася надія на більш менш світле майбутнє. Нагадаємо, що справа про банкрутство Запорізького автозаводу було відкрито 4 грудня 2018 року, а сама процедура, строком на 6 місяців, введена судом 11 квітня.

За минулі три місяці "Промінвестбанк" списав підприємству борг на 1,4 млрд грн, "Укрексімбанк" зменшив вимоги на суму 139,7 млн грн - до 630,5 млн грн. І ще на аукціоні за 168,1 млн грн була продана частина майна заводу - об'єкти нежитлової нерухомості загальною площею 142,2 тис м2, а також деяке устаткування і пристрої.

Втім, на ЗАЗ стверджують, що реалізація плану по оздоровленню заводу не передбачає продаж майна, яке задіяне в виробничих циклах.

До перспектив відновлення виробництва підприємством легкових автомобілів експерт аналітичного центру AUTO.RIA Остап Новицький ставиться скептично.

"Зараз ринок нових авто досить слабенький, 70-80 тис легковиків на рік. Навіть нинішній лідер вітчизняного автопрому, "Єврокар", випускає близько 500 автомобілів на місяць, що досить мало для покриття власних витрат. Так що є для ЗАЗ місце на ринку, сказати складно. Зараз завод "Богдан" частково перейшов на виробництво комплектуючих. На таку продукцію попит існує (подібних підприємств в Україні на сьогоднішній день більше двадцяти) - електропроводка, датчики, сидіння, та інше, - розповідає експерт. - Що думає ЗАЗ - повертатися до повноформатного виробництва авто, великовузлового складання або виробляти щось для інших заводів - це у них треба запитати ".

"Щодо майбутнього заводу, то подальші кроки залежать від волі держави, яка має бути зацікавлена зберегти і примножити промисловий потенціал підприємства", - говорить прес-секретар Департаменту маркетингових комунікацій "УкрАВТО" Дмитро Скляренко.

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В якому стані зараз цехи, обладнання, персонал, чи є кошти на закупівлю матеріалів? Чи готове підприємство до роботи?

- На даний момент цехи та обладнання основного виробництва легкових автомобілів законсервовані, головний виробничий конвеєр перебуває в сплячому режимі. Конвеєрне виробництво запускається не просто натисканням кнопки, а необхідна наявність певного запасу технологічних матеріалів і комплектуючих. Тому завод зможе відновити виробництво, якщо будуть створені відповідні умови і з'явиться мінімальний обсяг замовлення. Зараз завод має правами на виробництво легкових автомобілів Lanos, Vida і Forza. А успішна реалізація плану санації стане позитивним сигналом для потенційних партнерів, з якими вже досягнуто домовленостей, а також зробить можливим запуск нових проектів.

Яких, наприклад?

- Зараз згідно з виробничим планом ведеться виробництво нової модифікації автобуса ЗАЗ А08. На заводі недавно були організовані дні відкритих дверей, в рамках яких новинка була представлена представникам мерій, обласних адміністрацій, клієнтам комерційного сектора. Підприємство готове виробляти і постачати сучасні автобуси українським містам, якщо перевага буде віддаватися вітчизняної техніки. Крім того, ведуться переговори з Мінським автомобільним заводом, про збірку вантажних автомобілів-шасі МАЗ. Передбачається, що в перспективі виробництво буде частково локалізовано.

"Мене бентежить, що на ЗАЗ, розповідаючи про власні перспективи, весь час говорять про волю держави. Слова "далі сподіваємося на державну підтримку" насторожують - свого часу ця підтримка вилилася автомобілістам в безальтернативний Lanos. І до чого все в підсумку призвело? ", - задає риторичне питання Остап Новицький.

Відзначимо, що з Мінським автомобільним заводом ЗАЗ трохи запізнюється - на заводі корпорації "Богдан" в Черкасах вже збираються вантажні автомобілі "Богдан-МАЗ 63172". Правда, це армійські вантажівки.

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