Електричний гіперкар має вражаючі характеристики і фантастичний дизайн, які одразу ж забезпечують йому місце у тісній когорті кращих автомобілів сучасності. Можливо він навіть стане "Дебютом року".

Довгоочікувана прем’єра нового автомобіля від Lotus стала справжньою сенсацією для бренда, який вже не раз був на грані смерті. Та врешті знову постав до життя з появою феєричного електрокара Evija.

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Остання нова модель від Lotus вийшла ще у 2008 році – це було купе Evora, яке чимало запозичило в попередника. Evija розроблена з нуля. Допомогла у розробці автомобіля команда інженерів Williams Advanced Engineering, яка поставляє начинку для болідів електричної Formula E та є конюшнею Williams Martini Racing.

Фото: Lotus Evija / Lotus

Гіперкар Evija являє собою найбільш потужний серійний спорткар для громадських доріг. Чотири електродвигуни, по одному на кожне колесо, забезпечують гіперкар потужністю у 2000 к.с. та крутним моментом у 1700 Нм. Динамічні показники компанія поки називає розрахункові: < 3 секунд до першої сотні, 6 секунд до 200 км/год та 9 до трьох сотень. Максимальна швидкість – понад 320 км/год.

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Відео від каналу Carfection пропонує впритул роздивитись цей автомобіль, аби помітити усі приголомшливі деталі. Діалог ведуть Генрі Кетчполе та Рассел Карр – керівником дизайну Lotus. Він звертає увагу на те, що робить гіперкар особливим.

Карр показує, що Lotus завершив перші ескізи “Евія”, (назва походить від імені Єва) в середині 2017 року, а наприкінці того ж року були завершені масштабні моделі автомобіля. Компанія хотіла, щоб Evija була компактною і, як наслідок, вона була фактично коротшою, ніж Porsche 911, хоча це може бути не так помітно на відео чи фотографіях.

Найбільшу увагу привертає корма машини. Lotus продірявив пару глибоких тунелів, які проходять через увесь кузов. У червоному світлі задніх ліхтарів, вписаник у внутрішні контури тунелів, Evija нагадує хвіст реактивного літака.



Lotus випустить лтше 130 примірників Evija, а до виробництва дійде лише наступного року. Кожен гіперкар оцінюється у $2,1 мільйона початкової вартості.

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