И построил реплику, чтобы подарить сыну.

Физик Стерлинг Бэкус из Австралии живет простой жизнью человека среднего класса и баловать маленького сына дорогими подарками позволить себе не может. Зато у него имеется гараж, инструменты и желание весело и полезно проводить время вместе с сыном.

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Его сыну понравился Lamborghini Aventador, когда он играл в Forza Horizon. Он обратился к папе с просьбой купить такой автомобиль. Но стоит он около 350 тысяч долларов, поэтому любой другой на месте Стерлинга, скорее всего, свел бы это все к шутке. Австралиец же заглянул в копилку, почесал затылок и придумал способ как угодить сыну.

Он приобрел бытовой домашний 3D-принтер и некоторые инструменты и принялся строить реплику суперкара. На 3D-принтере были напечатаны кузовные панели, фары, задние фонари, а также элементы интерьера. Поскольку бытовой принтер не позволяет печатать детали большого размера, некоторые панели Стрелинг разделял на несколько более мелких, а потм соединял их стекловолокном и вакуумом. Некоторые детали оригинальные, от настоящего Lamborghini: стекла боковых зеркал, рулевое колесо и тому подобное.

У оригинального Aventador карбоновое шасси. Австралийская версия построена на трубчатой ​​стальной раме, хотя конструкция подвески сохранилась. Вместо 6,5-литрового атмосферного V12 и быстрой секвентальной коробки передач в реплики в моторном отсеке установлен твинтурбовий 5,7-литровый V8 от Corvette и КПП от Porsche.

Фото: реплика Lamborghini Aventador / Мotor1

Работу над проектом Стерлинг с сыном вели в свободное от работы и учебы время и потратили на него около 20 тысяч долларов и полтора года.

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