Симпатичный концепт в стиле популярного кабриолета 1960-х годов.

Сегодня ретроавто в моде. И строят их не только энтузиасты и тюнинг-ателье, но и сами автопроизводители. Французская марка представила стильный автомобильчик для пляжа Renault e-Plein Air, созданный на базе модели Renault 4L Plein Air.

Также интересно: Эстонский ретроэлектромобиль может парковаться на стене: фото

Поклонники французских автомобилей могут помнить концепт Citroën e-Mehari. По такому же рецепту построен и рестомод и е-Plein Air.

Renault e-Plein Air представляет собой осовремененную версию легкового автомобиля 1960 годов. Renault 4L Plein Air был разработан как военная модель, однако завоевал себе популярность среди молодежи и “пляжников”.

Фото: Renault e-Plein Air / Renault

Силовая установка e-Plein Air позаимствована у микрокара Renault Twizy. Электромотор концепта обеспечивает примерно такие же характеристики, которые есть у “Твизи”, а батарея позволяет преодолевать на одном заряде до 100 км.

Также интересно: Американская компания Saleen вышла на рынок Китая с парой моделей, которых от нее не ждали