Симпатичний концепт у стилі популярного кабріолету 1960-х років.

Сьогодні рестомоди в моді. І будують їх не лише ентузіасти й тюнінг-ательє, а й самі автовиробники. Французька марка представила стильний автомобільчик для пляжу Renault e-Plein Air, створений на базі моделі Renault 4L Plein Air.

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Шанувальники французьких автомобілів можуть пам’ятати концепт Citroën e-Mehari. За таким же рецептом збудуваний і рестомод і е-Plein Air.

Renault e-Plein Air являє собою осучаснену версію легкового автомобіля 1960 років. Renault 4L Plein Air був розроблений як військова модель, однак завоював собі популярність серед молоді та “пляжників”.

Фото: Renault e-Plein Air / Renault

Силова установка e-Plein Air запозичена у мікрокара Renault Twizy. Концепту електромотор забезпечує приблизно такі ж характеристики, які має “Твізі”, а батарея дозволяє долати на одному заряді до 100 км.

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