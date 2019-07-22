Стартап Nobe розпочинає продавати диво-електромобілі за $29 тисяч.

Естонський розробник триколісного автомобіля Nobe 100 відкрив передзамовлення на своє творіння. Перші десять машин коштуватимуть замовникам $29 000.

Транспортний засіб не лише виглядає екстравагантно, він ще й дивує своїми можливостями.

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Електромобіль зроблений у стилі ретро – так виглядали кілька автомобілів в 30-тих, а потім 70-тих роках минулого століття. У нього три колеса (два спереду, одне ззаду), причому привід – на усі три, чотири місця (другий ряд – диван). Так й салон зроблено у стилі ретро.

Найбільш незвичайна опція Nobe 100 – вертикальне паркування на стіні. Для цього йому знадобиться спеціальне пристосування, схоже не рейки чи драбину з платформою. Автомобіль виїжджає на стіну двома передніми колесами, а третє залишається на землі.

Електромобіль важить всього 600 кг, тому дуже маневрений та енергоефективний.

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Виробники пропонують дві версії. Перша, вартістю 31 тисяч євро, матиме акумулятор ємністю 21 кВт*год і запас ходу 210 км. Двигуни потужністю 54 кВт розвивають крутний момент 825 Нм та максимальну швидкість 110 км/год.

Більш потужна версія Nobe 100GT має дах, що відчиняється та акумулятор 25 кВт*год. Запас ходу збільшений до 260 км, а максимальна швидкість – до 130 км/год. Вартість такої версії – 40 000 євро.

Ще одна особливість Nobe 100 – вона буде оновлювати свої характеристики віртуально, через інтернет.

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