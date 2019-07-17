В червні було зареєстровано менше автомобілів на елетротязі, ніж травні.

Протягом червня в Україні зареєстрували 1238 од. легкових та LCV авто з електродвигуном. Це на 13% менше, ніж у травні і водночас на 16% більше, ніж було реєстрацій у квітні.

Цікаво, що в червні було зареєстровано рівну кількість гібридів та електромобілів – по 619 одиниць.

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Трійка лідерів за кількістю зареєстрованих електрокарів в червні:

Nissan Leaf – 292 од., Renault Kangoo – 40 од., Tesla Model S – 38 од.

Fiat 500E ввійшов в ТОП-5 моделей електромобілів в українському EV-парку, трохи випередивши Renault Zое.

Трійка лідерів серед місяця гібридів:

Toyota Rav-4 – 180 од., Chevrolet Volt – 64 од., Toyota Camry – 49 од.

Нагадаємо, що 110-тонна вантажівка стала найбільшим електромобілем у світі.