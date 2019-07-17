В июне было зарегистрировано меньше автомобилей на электротяге, чем мае.

В течение июня в Украине зарегистрировали 1238 ед. легковых и LCV авто с электродвигателем. Это на 13% меньше, чем в мае и в то же время на 16% больше, чем было регистраций в апреле.

Интересно, что в июне было зарегистрировано равное количество гибридов и электромобилей – по 619 единиц.

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Тройка лидеров по количеству зарегистрированных электрокаров в июне:

Nissan Leaf – 292 ед., Renault Kangoo – 40 ед., Tesla Model S – 38 ед.

Fiat 500E вошел в ТОП-5 моделей электромобилей в украинском EV-парке, немного опередив Renault Zое.

Трійка лідерів серед місяця гібридів:

Toyota Rav-4 – 180 ед., Chevrolet Volt – 64 ед., Toyota Camry – 49 ед.

Напомним, что 110-тонный грузовик стал крупнейшим электромобилем в мире.