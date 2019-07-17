В июне было зарегистрировано меньше автомобилей на электротяге, чем мае.
В течение июня в Украине зарегистрировали 1238 ед. легковых и LCV авто с электродвигателем. Это на 13% меньше, чем в мае и в то же время на 16% больше, чем было регистраций в апреле.
Интересно, что в июне было зарегистрировано равное количество гибридов и электромобилей – по 619 единиц.
Читайте также: украинские электромобили получат зеленые номера.
Тройка лидеров по количеству зарегистрированных электрокаров в июне:
- Nissan Leaf – 292 ед.,
- Renault Kangoo – 40 ед.,
- Tesla Model S – 38 ед.
Fiat 500E вошел в ТОП-5 моделей электромобилей в украинском EV-парке, немного опередив Renault Zое.
Трійка лідерів серед місяця гібридів:
- Toyota Rav-4 – 180 ед.,
- Chevrolet Volt – 64 ед.,
- Toyota Camry – 49 ед.
Напомним, что 110-тонный грузовик стал крупнейшим электромобилем в мире.