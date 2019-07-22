Стартап Nobe начинает продавать чудо-электромобили за $29 тысяч.

Эстонский разработчик трехколесного автомобиля Nobe 100 открыл предзаказ на свое творение. Первые десять машин будут стоить заказчикам $ 29 000.

Транспортное средство не только выглядит экстравагантно, он еще и удивляет своими возможностями.

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Электромобиль сделан в стиле ретро – так выглядели несколько автомобилей в 30-х, а затем 70-х годах прошлого века. У него три колеса (два спереди, одно сзади), причем привод – на все три, четыре места (второй ряд – диван). Да и салон сделан в стиле ретро.

Самая необычная опция Nobe 100 – вертикальная парковка на стене. Для этого ему понадобится специальное приспособление, похожее не рельсы или стремянку с платформой. Автомобиль выезжает на стену двумя передними колесами, а третье остается на земле.

Электромобиль весит всего 600 кг, поэтому очень маневренный и энергоэффективный.

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Производители предлагают две версии. Первая, стоимостью 31 тысяч евро, будет иметь аккумулятор емкостью 21 кВт*ч и запас хода 210 км. Двигатели мощностью 54 кВт развивают крутящий момент 825 Нм и максимальную скорость 110 км/ч.

Более мощная версия Nobe 100GT имеет крышу, которая открывается и аккумулятор 25 кВт*час. Запас хода увеличен до 260 км, а максимальная скорость – до 130 км/час. Стоимость такой версии – 40 000 евро.

Еще одна особенность Nobe 100 – она будет обновлять свои характеристики виртуально, через интернет.

Напомним, сможет ли проехать Tesla Model 3 от Киева до Одессы на одном заряде.