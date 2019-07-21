Tesla Model 3 Long Range 2018 теоретически может проехать на одной заправке 500 км. А как на самом деле в украинских условиях?

Чтобы испытать дальность проезда, блогер "Тесла Сервиса Киев" поехал на "тройке" из Киева в Одессу и Бердянск. Тест проходил в сильную жару, а водитель решил не отказываться от благ цивилизации – кондиционера и музыки. Средняя скорость должна быть около 80 км/ч, водитель все время использует автопилот или адаптивный круиз-контроль. Перед началом поездки запас хода был 499 км.

Смотрите видео, возможно ли проехать 550 км на Tesla Model 3 Long Range:

Таким образом, доказано в украинских условиях, что энергоэффективность Tesla Model 3 гораздо выше, чем других электромобилей.

Напомним, что Tesla построила зарядную станцию будущего.