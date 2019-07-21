Tesla Model 3 Long Range 2018 теоретично може проїхати на одній заправці 500 км. А як насправді в українських умовах?

Щоб випробувати дальність проїзду, блогер "Тесла Сервісу Київ" поїхав на "трійці" з Києва в Одесу та Бердянськ. Тест проходив в сильну спеку, а водій вирішив не відмовлятися від благ цивілізації – кондиціонеру та музики. Середня швидкість має бути близько 80 км/год, водій весь час використовує автопілот або адаптивний круїз-контроль. Перед початком поїздки запас ходу був 499 км.

Дивіться відео, чи можливо проїхати 550 км на Tesla Model 3 Long Range:

Таким чином, доведено в українських умовах, що енергоефективність Tesla Model 3 набагато вища, аніж інших електромобілів.

Нагадаємо, що Tesla побудувала зарядну станцію майбутнього.