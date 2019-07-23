Заснована у 1983 році фірма спеціалізувалась на тюнінгу спорткарів, а у 2000-х почала випускати власні машини дрібними серіями. Другу декаду цього століття "Салін" зустрічає в якості масового автовиробника.

Мікрокар та кросовер Saleen були вперше презентовані в Китаї у рамках масштабного дійства, присвяченого виходу компанії на ринок КНР.

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Saleen має довгу історію в автомобільній сфері. Від тюнінгу Ford Mustang до випуску суперкара S7 та останньої до цього часу моделі S1. У той час, як увага світової автопреси була зосереджена на дебюті Chevrolet Corvette C8, компанія Saleen спільно зі своїм китайським партнером Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation провели в Пекіні презентацію модельної лінійки з чотирьох автомобілів, які будуть доступні місцевим покупцям під маркою Saleen.

Офіційного повідомлення для міжнародних ЗМІ компанія не підготувала, тож назви двох нових моделей наразі не відомі. Однак, за повідомленням журналіста Грега Кейбла, кросовер носить назву Saleen MAC, а 107-сильний електричний мікрокар з діапазоном 300 км – Maimai (не плутати з Майамі). Обидві цифри виглядають вражаюче, враховуючи ультракомпактний формат електрокара.

Saleen has also confirmed it plans to enter the electric city car ranks with the Maimai. It is powered by an 80kW (107hp) electric motor and is claimed to boast an electric range of up to 305km (190 miles).@Saleen pic.twitter.com/5K6U9dgqUf — Greg Kable (@GregKable) 22 июля 2019 г.

На презентації, де в якості спеціального гостя з’явився актор Джейсон Стетем, компанія Saleen представила чотири моделі, заявивши, що три з них є новими.



Третьою “новинкою” виявилась свіжа версія 19-річного суперкара S7, який отримав прибавку в потужності і тепер його 7-літровий бітурбо V8 продукує 1500 к.с. та здатен розганяти гіперкар до 465 км/год. Помилки в цифрах немає, саме такі показники були заявлені для Saleen S7.

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