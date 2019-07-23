Основанная в 1983 году фирма специализировалась на тюнинге спорткаров, а в 2000-х начала выпускать собственные машины мелкими сериями. Вторую декаду этого века "Салин" встречает в качестве массового автопроизводителя.
Микрокар и кроссовер Saleen были впервые представлены в Китае в рамках масштабного действа, посвященного выходу компании на рынок КНР.
Также интересно: Электрическая версия Cadillac Escalade сможет проехать 644 километров без зарядки
Saleen имеет долгую историю в автомобильной сфере. От тюнинга Ford Mustang до выпуска суперкара S7 и последней до сих пор модели S1. В то время, как внимание мировой автопрессы было сосредоточено на дебюте Chevrolet Corvette C8, компания Saleen совместно со своим китайским партнером Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation провели в Пекине презентацию модельной линейки из четырех автомобилей, которые будут доступны местным покупателям под маркой Saleen.
На презентации, где в качестве специального гостя появился актер Джейсон Стэтхэм, компания Saleen представила четыре модели, заявив, что три из них являются новыми.
Третьей новинкой оказалась свежая версия 19-летнего суперкара S7, который получил прибавку в мощности и теперь его 7-литровый битурбо V8 производит 1500 к.с. и способен разгонять гиперкар до 465 км/час. Ошибки в цифрах нет, именно такие показатели были заявлены для Saleen S7.
Также интересно: Что готовит новая Верховная Рада для электромобилей