Основанная в 1983 году фирма специализировалась на тюнинге спорткаров, а в 2000-х начала выпускать собственные машины мелкими сериями. Вторую декаду этого века "Салин" встречает в качестве массового автопроизводителя.

Микрокар и кроссовер Saleen были впервые представлены в Китае в рамках масштабного действа, посвященного выходу компании на рынок КНР.

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Saleen имеет долгую историю в автомобильной сфере. От тюнинга Ford Mustang до выпуска суперкара S7 и последней до сих пор модели S1. В то время, как внимание мировой автопрессы было сосредоточено на дебюте Chevrolet Corvette C8, компания Saleen совместно со своим китайским партнером Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation провели в Пекине презентацию модельной линейки из четырех автомобилей, которые будут доступны местным покупателям под маркой Saleen.

Официальное сообщение для международных СМИ компания не подготовила, поэтому названия двух новых моделей пока не известны. Однако, по сообщению журналиста Грега Кейбла, кроссовер носит название Saleen MAC, а 107-сильный электрический микрокар с диапазоном 300 км – Maimai (не путать с Майами). Обе цифры выглядят впечатляюще, учитывая ультракомпактный формат электрокара.

Saleen has also confirmed it plans to enter the electric city car ranks with the Maimai. It is powered by an 80kW (107hp) electric motor and is claimed to boast an electric range of up to 305km (190 miles).@Saleen pic.twitter.com/5K6U9dgqUf — Greg Kable (@GregKable) 22 июля 2019 г.

На презентации, где в качестве специального гостя появился актер Джейсон Стэтхэм, компания Saleen представила четыре модели, заявив, что три из них являются новыми.

Третьей новинкой оказалась свежая версия 19-летнего суперкара S7, который получил прибавку в мощности и теперь его 7-литровый битурбо V8 производит 1500 к.с. и способен разгонять гиперкар до 465 км/час. Ошибки в цифрах нет, именно такие показатели были заявлены для Saleen S7.

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