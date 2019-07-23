І збудував репліку, щоб подарувати синові.

Фізик Стерлінг Бекус з Австралії живе простим життям людини середнього класу і пестити малого сина дорогими подарунками дозволити собі не може. Зате він має гараж, інструменти та бажання весело і корисно проводити час разом із сином.

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Малий уподобав Lamborghini Aventador, коли грав у Forza Horizon. Він звернувся до татка з проханням купити такий автомобіль. Та коштує він близько 350 тисяч доларів, тож будь-хто інший на місці Стерлінга, скоріш за все, звів би це на жарт. Австралієць же зазирнув до скарбнички, почухав потилицю та вигадав спосіб догодити сину.

Він придбав побутовий домашній 3D-принтер та деякі інструменти та заходився будувати репліку суперкара. На 3D-принтері були надруковані кузовні панелі, фари, задні ліхтарі, а також елементи інтер'єру. Оскільки побутовий принтер не дозволяє друкувати деталі великого розміру, деякі панелі Стрелінг розділяв на кілька дрібніших, а потм з’єднував їх скловолокном та вакуумом. Деякі деталі оригінальні, від справжнього Lamborghini: скла бічних дзеркал, рульове колесо тощо.

Оригінальний Aventador має карбонове шасі. Австралійська версія збудована на трубчастій сталевій рамі, хоча конструкція підвіски збереглась. Замість 6,5-літрового атмосферного V12 та швидкої секвентальної коробки передач у репліки в моторному відсіку встановлений твінтурбовий 5,7-літровий V8 від Corvette та КПП від Porsche.

Фото: репліка Lamborghini Aventador / Мotor1

Роботу над проектом Стерлінг з сином вели у вільний від роботи і навчання час і витратили на нього близько 20 тисяч доларів та півтора року.

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