Продолжение тизерной кампании от бренда Cupra раскрыло все карты новоявленного автопроизводителя.

Новая модель, скоро появится в линейке Cupra – электрический купеобразный кроссовер компактного класса. Он будет конкурентом американскому кроссоверу и даже имеет схожие формы.

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Корма нового автомобиля, освещенная на последнем тизере от Cupra демонстрирует немного, но и этого достаточно, чтобы составить представление о том, чего ждать от будущей новинки. К тому же, производитель выдал очередную порцию информации, которая подкрепляет изображения.

Производитель уверяет, что первый самостоятельный электрокар марки Cupra будет не только дружественным к окружающей среде, но и весьма эмоциональным, как и полагается автомобилям бренда. Технические характеристики будущей новинки пока не раскрываются, однако уже сейчас можно сделать некоторые предположения.

Например, что электрический кроссовер Cupra будет построен на платформе MEB, которую делят большинство электрокаров концерна Volkswagen. А силовая установка для купе-кроссовера может использовать технологии концепта Cupra e-Racer, который показал действительно "эмоциональное" ускорение до сотни за 3,2 секунды.

Компания снимет покровы с кросс-купе Cupra уже совсем скоро – премьера новинки в статусе концепта ожидается на осеннем автосалоне во Франкфурте.

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