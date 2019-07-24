Новинка предлагает более стремительный вид кузов с "заваленной" крышей и значительно более широким набором оснащения для базовой комплектации, чем у обычного Q3.

Семейство нового Q3 пополнилось новой модификацией с индексом Sportback. Чуть менее практичной, но значительно более стильной.

Также интересно: Испанцы собираются представить свою версию Tesla Model Y

Ранее этот компактный кроссовер носил имя Q4. Новое поколение претерпело ребрендинг и теперь именуется Q3 Sportback. Новичок почти во всем идентичен обычному Q3. Краткий список отличий включает дополнительные 16 мм длины и минус 29 мм высоты для купе. Колесная база у машин одинаковая. Но Audi утверждает, что все кузовные панели Q3 Sportback новые, начиная от передних стоек, и даже лобовое стекло у кросс-купе оригинальное.

В базовой комплектации кросс-купе оснащается 17-дюймовыми колесами, но опционально доступны варианты до 20 дюймов.

Внутри Q3 Sportback идентичен Q3, за исключением, разумеется, задней части. Сиденья второго ряда получили продольные регулировки в диапазоне 130 мм и разделенную на три части спинку, наклон которой можно менять. Минимальный объем багажника заявлен на уровне 530 л, что аналогично показателям Q3, а вот максимальный на 100 литров меньше чем у “Кью три” – 1400 литров. Невелика потеря.

Также интересно: Chevrolet Corvette Stingray 2020 представлен официально

На европейском рынке Audi Q3 Sportback будет представлен с тремя двигателями: одним бензиновым и двумя дизельными. Самая мощная версия – 45 TFSI имеет 230-сильный двухлитровый турбомотор. Дизель аналогичного объема сможет развивать 150 или 190 л.с., в зависимости от версии. Позже гамму моторов пополнит полуторалитровый бензиновый мотор с отдачей в 150 л. с. и 48-вольтовой установкой. Венцом линейки станет горячая версия Q3 Sportback RS.

Q3 Sportback в базовой комплектации имеет цифровую панель приборов, мультимедийную систему с 10-дюймовым монитором, коммуникационные сервисы последнего поколения и множество электронных помощников водителя. Оптика – светодиодная, а за доплату она будет матричной. Для кросс-купе предлагается 11 цветов кузова, а для интерьера – 30 вариантов отделки.

Старт продаж Audi Q3 Sportback намечен на осень этого года. Цены пока не объявлены, однако за обычный Q3 в базовой комплектации немецкие дилеры просят минимум 38 300 евро.

Также интересно: Американская компания Saleen вышла на рынок Китая с парой моделей, которых от нее не ждали