Меньше года понадобилось немцам для придания последнему GLE купеобразной формы.

В Mercedes решили не медлить с выпуском модификаций кроссовера GLE и представили сразу две новые версии модели: купе и спорт-купе.

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Можно предположить, что купеобразный вариант GLE 2019 разрабатывался одновременно с обычным, но его выход придержали для большего эффекта. Стремительный профиль и корма с “хвостиком”, новый дизайн колесных дисков и больше опций – вот и все визуальные изменения, но в Mercedes-Benz не скупятся на комплименты экстерьера.

Mercedes-Benz GLE Coupe увеличился в габаритах, прибавив 39 мм в длину (4939 мм) и 7 мм ширины (2010 мм), а колесная база увеличилась на 20 мм. Заваленная линия крыши обеспечила кросс-купе на 9 процентов лучшую аэродинамику.

Фото: Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 / Mercedes-Benz

Внутри автомобиль, как утверждает производитель, даже стал просторнее. По крайней мере в поясничной зоне и в области ног. При этом проемы задних дверей были расширены на 35 мм, что должно облегчить посадку и высадку для пассажиров задних сидений. Главные новшества в салоне, которые заметит владелец – фирменный мультимедийный комплекс Mercedes-Benz MBUX с двумя 12,3-дюймовыми мониторами, улучшенные, по сравнению с предшественником, материалы отделки, больше “спортивных деталей”.

Объем багажника составляет 655-1790 литров, что на 70 л больше, чем у предшественника. Владельцы автомобилей с опциональной пневмоподвеской смогут опускать край багажника на 50 мм для облегчения загрузки.

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Mercedes-Benz GLE Coupe будет предлагаться в исполнении 350 d и 400 d, которые предусматривают дизельные моторы с отдачей в 272 л.с. и 600 Нм и 330 л.с. и 700 Нм, соответственно. Компанию дизелям составит автоматическая коробка передач 9GTRONIC.

Вместе с тем, в продаже будет представлена версия Mercedes-AMG GLE 53 Coupe, оснащенная 3-литровым бензиновым турбомотором, который при поддержке 21-сильного стартер-генератора EQ Boost, выдает мощность в 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента. Такой агрегат сочетается с 9-ступенчатым автоматом AMG Speedshift TCT 9G, подвеской AMG Ride Control +, более мощными тормозами и особыми деталями кузова и салона.

Фото: Mercedes-AMG GLE 35 / Mercedes-Benz

Самая мощная версия кросс-купе ускоряется от нуля до сотни за 5,3 секунды – так же, как и обычный AMG GLE 35. Максимальная скорость ограничена отметкой в 250 км/час.

Официальный публичный дебют обеих новинок запланирован на Франкфуртском автосалоне 12 сентября. В автосалонах европейских дилеров Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 появится не раньше весны следующего года.

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