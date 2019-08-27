Це заводська модифікація, доступна за спецзамовленням у дилерів баварської марки.

Німецький автовиробник випускає броньовані модифікації BMW X5 вже протягом 15 років. Новий кросовер Protection VR6 відповідає шостому рівню захищеності за стандартом VPAM.

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BMW X5 Protection VR6 виглядає як стандартна версія, однак здатен протистояти кулям калібру 7,62 мм (автомат АК-47), вибухам 15 кіло тротилу, та атакам згори – наприклад, дронами. Дах витримує вибух 200 грамів вибухівки та кулі середнього калібру.

Пасажири всередині BMW X5 Protection VR6 знаходяться у закритій металевій капсулі, де навіть скло має товщину в 30 міліметрів і тримає удари не гірше за сталь.

Фото: BMW X5 Protection VR6 / BMW

Паливний бак має захист від загоряння, а шини з посиленими боковинами збережуть стійкість навіть при повній втраті тиску. Незважаючи на значну масу броньованого X5, його характеристики уще ще достатні і для втечі і для переслідування. Під капотом встановлено 4,4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, що забезпечує потужність у 530 к.с. Від нуля до сотні – 5,9 секунд, максимальна швидкість – 210 км/год.

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