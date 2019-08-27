Это заводская модификация, доступная по спецзаказу у дилеров баварской марки.

Немецкий автопроизводитель выпускает бронированные модификации BMW X5 уже на протяжении 15 лет. Новый кроссовер Protection VR6 соответствует шестому уровню защищенности по стандарту VPAM.

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BMW X5 Protection VR6 выглядит как стандартная версия, однако способен противостоять пулям калибра 7,62 мм (автомат АК-47), взрывам 15 кило тротила, и атакам сверху – например, дронами. Крыша выдерживает взрыв 200 граммов взрывчатки и пулю среднего калибра.

Пассажиры внутри BMW X5 Protection VR6 находятся в закрытой металлической капсуле, где даже стекло имеет толщину в 30 миллиметров и держит удары не хуже стали.

Фото: BMW X5 Protection VR6 / BMW

Топливный бак оснащен защитой от возгорания, а шины с усиленными боковинами сохранят устойчивость даже при полной потере давления. Несмотря на значительную массу бронированного X5, его характеристики все еще достаточные и для побега и для преследования. Под капотом установлен 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, обеспечивающий мощность в 530 л.с. От нуля до сотни – 5,9 секунды, максимальная скорость – 210 км/ч.

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