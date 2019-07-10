Компанія, яка спеціалізується на легкових "броньовиках" AddArmor створила найшвидший броньований автомобіль на базі Audi RS7 Sportback.

Броньовані автмобілі, як правило, – це великі розкішні седани або позашляховики, на яких так само весело їздити, як на шкільному автобусі. AddArmor спробувала виправити це, створивши найшвидший у світі, на їх погляд, броньований автомобіль.

Максимальна швидкість цього боліда – 325 км/год, адже він створений на базі зарядженого Audi RS7 Sportback.

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Певна річ, двигун тюнінгований – він оснащений системою APR Plus Stage II, яка дозволяє 4.0-літровому V8 з двома турбонадувами видавати потужність 760 к.с. (567 кВт / 771 к.с.) і 800 фунтів (1085 Нм) крутного моменту. Це дозволяє розганятись з 0 до 96 км/год за нечувані для "броньовика" 2.9 секунди.

Для бронювання AddArmor використали не броню, а полікарбонатну сітку, яка в 10 разів сильніше балістичної сталі, хоча важить на 60% менше. Компанія також встановила спеціальні вікна, які є "багатошаровою сумішшю з полікарбонату і балістичного скла".

Бронювання додало менше, ніж 91 кг ваги до маси автомобіля та забезпечує пасажирів європейський рівень захисту B4. Це захищає людей від стрілецької зброї, включаючи 44 Magnum.

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Щоб зашистити пасажирів, існує ще ряд технічних контрзаходів – розпилювач газу, захист від газових атак, ультразвукова "гармата". Окрім того, в машини непробивні шини, камери нічного бачення, осліпляючі вогні та система виявлення мін та захисту від вибуху.

Броньований RS7 в коштує $ 205 000. Це на $ 91 100 більше, ніж стандартна модель, але можна обрати і менше опцій, тоді переплатити доведеться від $ 28 000.

Президент AddArmor Джефф Енген пояснив вибір автомобіля для бронювання так: "Ми хотіли продемонструвати, що сучасна технологія бронювання дозволяє вибирати будь-який автомобіль для доопрацювання, не лише традиційні лімузини".

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