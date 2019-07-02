Причому одразу у двох версіях – "Легкій" та "важкій".

Куленепробивний Volvo XC90 Armoured HEAVY VR8 важить 4,5 тонни і забезпечує “балістичний опір на 360 градусів, а також захист від вибуху”. Версія LIGHT значно простіша.

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Броньований Volvo XC90 збудований на базі версії T6 AWD – з 2-літровим бензиновим турбомотором потужністю у 345 к.с. і повним приводом. У виконанні HEAVY кросовер забезпечили бронюванням сталевими пластинами товщиною 10 мм і гартованим склом завтовшки 50 мм.

Клас захисту VR8 за стандартом VPAM BRV 2009/ERV 2010 передбачає протидію кулям калібру 7,62 з бронебійним сердечником, а також стійкість до підриву 15 кг тротилу в двох метрах від борту на висоті один метр.

Фото: Volvo XC90 Armoured / Volvo

За центральним заднім сидінням приховано аварійний вихід, двері встановлені на посилені петлі, а під капотом розміщені вогнегасники. Додаткові півтори тонни ваги компенсуються посиленими компонентами підвіски та гальмівної системи.

Виконання LIGHT передбачене не лише для XC90, а й для меншого XC60. Легка версія важить лише на 250 кіло більше за звичайний кросовер, але й захист забезпечує нижчий – переважно, від пістолета.

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