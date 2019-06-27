Оновлений кросовер багато компонентів запозичив в останнього Q8.

Компания Audi представила оновлений кроссовер Q7. Модель зазнала досить істотних змін і тепер виглядає, як зменшена версія нового флагмана – Q8.

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Кросовер отримав нову оптику, обвіс, решітку радіатора з вертикальними ґратами, замість горизонтальних. Фари в усіх комплектаціях світлодіодні, а за доплату можна замовити лазерні матриці.

Корму нового Q7 можна упізнати по хромованому молдінгу, що сполучає нові ліхтарі. У базовій комплектації кросовер оснащується колесами діаметром 18 дюймів, а за доплату доступні усі розміри до 22 дюймів.

Основні зміни в інтер'єрі сконцентровані довкола медіасистеми, навігації, мікроклімату і прочими функцій, всі контрольні кнопки яких розташовані на центральній консолі. Цифрова панель приладів доступна тільки в моделях преміум-класу, тоді як у базових – аналогові.

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Всі три доступних для Audi Q7 двигуна мають “м'яку” гібридну систему: стартер-генератор з ременним приводом, який працює з напругою 48 В, що подається від літій-іонного акумулятора. Виробник говорить, що вона знижує витрату пального до 0,7 літра на 100 кілометрів.

Основою для силової установки Audi Q7 45 TDI виступає V-подібний 6-літровий дизель, який має потужність у 231 к.с. і 500 Нм. Версія 50 TDI означає 286 к.с. і 600 Нм. Третій доступний для нового кросовера мотор – бензиновий, потужністю у 340 к.с. і 500 Нм, позначений як 55 TFSI. Усі мотори поєднуються з 8-позиційною автоматичною коробкою передач, яка транслює оберти на обидві осі.

У Європі продаж Audi Q7 стартує у вересні цього року. Ціни виробник поки не оголосив.