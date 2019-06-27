Обновленный кроссовер многие компоненты позаимствовал у последнего Q8.

Компания Audi представила обновленный кроссовер Q7. Модель претерпела довольно существенные изменения и теперь выглядит, как уменьшенная версия нового флагмана – Q8.

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Кроссовер получил новую оптику, обвес, решетку радиатора с вертикальной решеткой, вместо горизонтальных. Фары во всех комплектациях светодиодные, а за доплату можно заказать лазерные матрицы.

Корму нового Q7 можно узнать по хромированному молдингу, соединяющему новые фонари. В базовой комплектации кроссовер оснащается колесами диаметром 18 дюймов, а за доплату доступны все размеры до 22 дюймов.

Основные изменения в интерьере сосредоточены вокруг медиасистемы, навигации, микроклимата и прочими функциями, все контрольные кнопки которых расположены на центральной консоли. Цифровая панель приборов доступна только в моделях премиум-класса, тогда как в базовых – аналоговые.

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Все три доступных для Audi Q7 двигателя имеют "мягкую" гибридную систему: стартер-генератор с ременным приводом, который работает с напряжением 48 в, подаваемым от литий-ионного аккумулятора. Производитель говорит, что она снижает расход топлива до 0,7 литра на 100 километров.

Основой для силовой установки Audi Q7 45 TDI выступает V-образный 6-литровый дизель, который имеет мощность в 231 к.с. и 500 Нм. Версия 50 TDI означает 286 к.с. и 600 Нм. Третий доступный для нового кроссовера мотор – бензиновый, мощностью в 340 к.с. и 500 Нм, обозначенный как 55 TFSI. Все моторы сочетаются с 8-позиционной автоматической коробкой передач, которая передает вращение на обе оси.

В Европе продажи Audi Q7 стартуют в сентябре этого года. Цены производитель пока не объявил.

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