Причем сразу в двух версиях – "легкой" и "тяжелой".

Пуленепробиваемый Volvo XC90 HEAVY Armoured VR8 весит 4,5 тонны и обеспечивает “баллистическое сопротивление на 360 градусов, а также защиту от взрыва”. Версия LIGHT значительно проще.

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Бронированный Volvo XC90 построен на базе версии T6 AWD с 2 – литровым бензиновым турбомотором мощностью в 345 к.с. и полным приводом. В исполнении HEAVY кроссовер обеспечили бронированием стальными пластинами толщиной 10 мм и каленым стеклом толщиной 50 мм.

Класс защиты VR8 по стандарту VPAM BRV 2009/ERV 2010 предусматривает противодействие пулям калибра 7,62 с бронебойным сердечником, а также устойчивость к подрыву 15 кг тротила в двух метрах от борта на высоте один метр.

Фото: Volvo XC90 Armoured / Volvo

За центральным задним сиденьем скрыт аварийный выход, в двери установлены усиленные петли, а под капотом размещены огнетушители. Дополнительные полторы тонны веса компенсируются усиленными компонентами подвески и тормозной системы.

Исполнение LIGHT предусмотрено не только для XC90, но и для меньшего XC60. Легкая версия весит всего на 250 кило больше обычного кроссовера, но и защиту обеспечивает низкую – преимущественно, от пистолета.

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