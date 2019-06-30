В концерне "Калашникова" появился крошечный электрический "Бэтмобиль" под названием "Овум". Никаких технических подробностей в "Калашникове" пока не раскрывают.

Годом ранее в "Калашнике" уже показывали прототип электромобиля. Он был трехколесным и предполагалось что он сможет служить в российской полиции.

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Тогда приводились такие цифры: электрокар укомплектован безщеточным двигателем постоянного тока мощностью 15 киловатт (около 11 лошадиных сил). С таким мотором машина могла разогнаться до 80 километров в час при запасе хода в 150 километров. Вес “Овума” предыдущего поколения составлял 500 килограммов.