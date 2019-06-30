У концерні "Калашникова" з'явився крихітний електричний "бетмобіль" під назвою "Овум". Ніяких технічних подробиць в "Калашникові" поки не розкривають.

Роком раніше в “Калашникові” вже показували прототип електромобіля. Він був трьохколісним і передбачалось, що він зможе служити у російській поліції.

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Тоді наводили такі цифри: електрокар укомплектований безщітковим двигуном постійного струму потужністю 15 кіловат (близько 11 кінських сил). З таким мотором машина могла розігнатися до 80 кілометрів на годину при запасі ходу в 150 кілометрів. Вага “Овума” попереднього покоління становив 500 кілограмів.