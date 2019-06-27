Останнім часом на Дніпрі в Києві можна побачити дуже незвичайний катер. На вигляд він нагадує лімузин Lincoln Town Car.

Його творець Олександр Душко виклав в Facebook більше фото та відео катери, названого Aqua Limousine.

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Кузов Lincoln Town Car із зрізаною дахом встановили на корпус катера. Цікаво, що колеса зберегли, а в салоні залишилися рідні кермо і передня панель.

Усередині також помітні шкіряні дивани і навіть ліжко. Встановлено телевізор і аудіосистема. Катер-лімузин виглядає дуже оригінально і безсумнівно привертає загальну увагу.