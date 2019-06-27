В последнее время на Днепре в Киеве можно увидеть очень необычный катер. На вид он напоминает лимузин Lincoln Town Car.

Его создатель Александр Душко выложил в Facebook больше фото и видео катера, названного Aqua Limousine.

Читайте также: Как ехать, если автомобиль попал в страшную слива

Кузов Lincoln Town Car со срезанной крышей установили на корпус катера. Интересно, что колеса сохранили, а в салоне остались родные руль и передняя панель.

Внутри также видны кожаные диваны и даже кровать. Установлен телевизор и аудиосистема. Катер-лимузин выглядит очень оригинально и несомненно привлекает всеобщее внимание.